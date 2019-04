A días de ser mamá: los 26 looks de embarazo más elegantes de Meghan Markle

En la recta final de la dulce espera, la duquesa de Sussex demostró que el estilo de maternidad puede ser todo menos aburrido. Mientras el mundo se prepara para la llegada del nuevo bebé real, la ex actriz​ estadounidense no teme correr riesgos de moda y luce mini vestidos, estampados y colores llamativos. La evolución de sus looks durante su embarazo de principio a fin