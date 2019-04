Chaco integra el mayoritario lote de provincias encaminadas a elecciones desenganchadas de la pelea nacional, aunque aún no tiene fecha y hasta es probable que anule el mecanismo de las PASO para definir candidatos. Todo está atado a la negociación retomada esta semana por Domingo Peppo y Jorge Capitanich. Pero no es un dato local, sin lectura nacional. El gobernador, que juega en el peronismo federal, busca asegurarse su reelección. Y el Intendente y ex Jefe de Gabinete podría ir como senador: una señal más del entramado de Cristina Kirchner para asegurar su propio proyecto.