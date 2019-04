-Si. Tengo que creer en lo que digo y en lo que propongo para sentirme cómodo porque se me nota. Me siento un hombre de la política desde adolescente. Nací en una casa política. Amo a la política. Soy feliz haciendo política, a veces hasta en momento dolorosos como el presente. Hago lo que me gusta, pero tengo que creer en lo que hago, porque en los 90′ había momentos que no podía hacer política. Me levantaba, me escuchaba y no me creía.