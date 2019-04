También la coordinadora de la Comisión de Género de la UCR, la convencional nacional Inés Haim, hizo llegar un documento al respecto donde distintas mujeres radicales expresaron su disgusto porque la nota hablaba solo de un grupo que se reunía. "No pueden llevar la voz de todas las mujeres, porque estarían faltando a la verdad y traicionando sus principios históricos, ya que no desconocen que eso solo puede ser posible a través de una Asamblea Nacional o de un congreso nacional de mujeres, hecho que aún no ha ocurrido", manifestaron.