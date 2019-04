Por otra parte, ratificó su fuerte postura en relación a que no hay una mirada federal: "He luchado incansablemente por instalar ante los distintos gobiernos nacionales la necesidad de sentar las bases de un país federal en serio, real y no meramente enunciativo. No lo hice solo. Otros gobernadores y legisladores nacionales también lo hicieron y nos encontramos con evasivas, con excusas y también, con poca voluntad".