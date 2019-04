No obstante esta salvedad, la información fue denegada el 25 de octubre último en base a un informe de la Casa Militar, que recomendaba "evitar la trascendencia pública de información de carácter sensible" para "neutralizar actividades de inteligencia" que pudieran poner en riesgo la seguridad presidencial, en base a los dispuesto por el artículo 8, inc "J" de la ley de Acceso a la Información (27.275) que habilita a la Administración Pública a exceptuarse de proveer la información solicitada.