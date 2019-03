—No. Lo que alguna vez me preocupó fue si me tocaba retirarme o decidía retirarme quién lo iba a cuidar. Me daba cosa dejarlo, abandonarlo. Muchas veces lo pensé. Con la confianza que tenía, incluso cuando me pasaron a la División Custodias Especiales, podría haberle dicho 'Raúl, se quedan los muchachos'. Pero yo quería hacer las dos cosas. No se me pasó por la cabeza dejarlo.