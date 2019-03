En esa línea, Pichetto fue consultado si los intentos de acercamiento también incluyen a la ex presidente Cristina Kirchner. La pregunta hacía referencia a la decisión del kirchnerismo de no presentar candidatos a las elecciones a gobernador e intendente de la provincia, lo que fue interpretado desde algunos sectores como indicativo de un acuerdo destinado a contribuir a la victoria del peronismo en la provincia. Y, en particular, a la reelección del gobernador Juan Schiaretti.