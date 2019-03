Otros es el caso de Córdoba. La renuncia del candidato kirchnerista a gobernador generó fuerte impacto: Juan Schiaretti lo atribuyó a las siempre malas perspectivas del kirchnerismo en la provincia –una decisión exclusivamente K para evitarle un mal trago a la ex presidente- y dijo que no hubo acuerdo alguno. La competencia local habló de pacto: lo viene diciendo Mario Negri. Lo cierto es que la decisión fue atribuida a la ex presidente.