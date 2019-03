—Estoy diciendo que el FMI le está haciendo la campaña electoral a Macri. No olvidemos que el acuerdo con el Fondo se logró gracias a Trump a cambio de instalaciones de bases americanas en Vaca Muerta, y el avance sobre nuestros recursos naturales. Sin Trump no salía porque no tenía el aval del staff técnico del organismo ni de los países que deciden sobre el otorgamiento de créditos. Es más, el Fondo no sólo violó la Constitución Nacional, porque no pasó por el Parlamento, sino que violó su propio estatuto, porque no se le puede prestar a un país con fuga de capitales. Y acá, entre 2015 y 2018, se fugaron 60 mil millones de dólares.