El ex intendente de Tigre recorrió el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas doctor Julio I. Maiztegui. Allí, dialogó con sus autoridades y los trabajadores. En ese contexto, afirmó: "Vinimos para poner en la agenda política nacional la advertencia de que el ajuste ha llegado a un lugar muy sensible, porque hoy no se están produciendo vacunas y se trabaja con el stock".