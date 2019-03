La charla duró más de tres horas. Todisco parecía distante con su amigo de toda la vida. Raele quería saber si lo había mencionado ante el juez Claudio Bonadio y los fiscales de la causa de los cuadernos. Se lo preguntó sin dar vueltas. Pero Todisco no se animó a decir la verdad. "Me dijo que no me había mencionado. Me indicó que había mencionado a JONESTUR, JOVINASSO y ALHEC TOURS", contó el financista cuando declaró con la intención de sumarse a la lista de arrepentidos.