Sin embargo, sostuvo que hoy no podría generarse un clima de inestabilidad como el que se registró en 2001. "Los argentinos sabemos que eso profundizó más la crisis, podemos saltear eso. La sociedad tiene que saber hacia dónde va que puede haber un camino posible. Lo peor es cuando no tenés a dónde ir, cuando no sabes a dónde vas", explicó.