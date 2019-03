"Quiero una Argentina en donde ser mayor no sea sufrir porque la plata no alcanza, porque no hay medicamentos, porque se pasa frío, o porque estás solo. Quiero una Argentina que cuide de sus mayores. Una Nación que no cuida de sus mayores es una nación sin futuro, sin norte y sin alma. Hoy volvimos a la situación donde el jubilado le termina pidiendo ayuda al hijo. Es una vergüenza cómo este gobierno trata a los mayores", sentenció el líder del Frente Renovador.