La titular de Seguridad agregó: "Sin duda, tuvimos que hacer un cambio muy fuerte sobre la doctrina que dominó durante la década pasada, en la cual la ley no estaba en la centralidad, había una mirada muy zaffaroniana de la teoría de las penas. Nuestra mirada es distinta, porque miramos a las víctimas y la protección de la sociedad. No es para aumentar ninguna grieta, sino para decir que nosotros como Gobierno defendemos a la gente de esta manera, y no con una teoría que creemos hizo mucho mal en materia de seguridad".