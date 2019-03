–El origen del problema no está en la economía sino en la política. Si no arreglamos la política, no lo podemos arreglar solamente desde la economía. Si no tenés un plan de desarrollo estratégico, no sabés a dónde querés llevar la Argentina, no tenés un mínimo horizonte de previsibilidad, qué programa económico va a funcionar. Ninguno. ¿Socialista, liberal, conservador? Nada puede funcionar si no tenes una mínima estabilidad en término de bajar el nivel de volatilidad política que tiene el país. La crisis de nuestro sistema es profunda y la sociedad, daría la impresión, no está buscando en la política solución a este problema.