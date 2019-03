"Toda vez que no se observan vicios formales o sustanciales que pudieran haber afectado de manera indebida interés legítimo o derecho constitucional alguno y que pudieran permitir de ese modo declarar la nulidad del proceso en sí mismo o de aquellos actos vinculados con el imputado Stornelli en particular, siendo además que no cabe la declaración de la nulidad por la nulidad misma, que la sanción que se pretende es de análisis restrictivo, que no se ha acreditado la afectación de un perjuicio concreto sino que sólo se han efectuado afirmaciones dogmáticas y alegaciones genéricas de supuestas garantías constitucionales vulneradas, que los planteos resultan insustanciales y carentes de fundamentos jurídicos y se encuentran reñidos con las constancias del expediente, no se habrá de hacer lugar a la nulidad planteada por la defensa. Aclarado todo ello, sólo pueden quedar en curso las objeciones de fondo que hacen a la defensa material del imputado que podrá aportarlas al momento de presentarse a prestar declaración indagatoria", afirmó Ramos Padilla en su resolución.