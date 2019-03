—El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, está enojado con los empresarios porque, según él, ceden mucho ante los sindicatos y después le piden al gobierno beneficios fiscales.

—Sica no tiene en claro lo que significa la paritaria. Decía que había una especie de acuerdo entre cámaras empresariales y sindicatos, que se firmaban algunas cosas para después ir a pedirle otras cosas al gobierno. La verdad es que todo el mundo reconoce que la presión impositiva que hoy existe en el país no existió nunca. Lo que los empresarios le reclaman al Estado seguramente es sobre temas impositivos. Pero la realidad marca que en la paritaria nosotros discutimos con los empresarios la distribución de la renta que genera una actividad. Este es el único instrumento que genera equidad regional, que genera igual salario para las diferentes latitudes del país. Y, por otro

lado, es el punto básico de la distribución de la riqueza. Banalizarlo y generalizarlo me parece un error. Pero, bueno, viven enojados en el gobierno.