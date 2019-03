Hace dos fines de semana, en su reaparición mediática, Peña le dijo al diario Clarín que Vidal "está cumpliendo su palabra" de no "usar a la provincia de Buenos Aires como un trampolín". En medio de un operativo clamor impulsado por el círculo rojo y un sector del PRO para que Vidal sea la candidata presidencial, y no Macri. En la Provincia de Buenos Aires, ese párrafo no cayó nada bien.