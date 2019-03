En medios oficiales, se decía en el cierre de esta semana que el contrapunto con Lavagna no representa para nada la reelaboración de su plan de campaña. "Nuestra estrategia en este momento está en un paso previo a la competencia abierta con los otros candidatos, que además no está definidos.Y nuestro primer paso es consolidar a nuestros votantes", dice un fuente de la Casa de Gobierno para rechazar que el ex ministro sea en esta etapa el centro de una ofensiva estratégica o preventiva. Otro vocero lo completa asegurando que se trató de una ráfaga, algo inicial y pasajero, para exponerlo como expresión del pasado y no como una novedad política.