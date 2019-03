Luego de que la Corte Suprema definiera que el actual gobernador de Río Negro, Alberto Weretineck, no podrá competir en las elecciones del 7 de abril, el mandatario presentó la nueva fórmula del partido oficialista Juntos Somos Río Negro, y la candidata será la ex ministra de turismo Arabela Carreras, acompañada por el ex ministro de Hacienda y jefe de bloque provincial de la fuerza oficialista, Alejandro Palmieri.