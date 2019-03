El juicio oral por la firma del memorándum todavía no tiene fecha de inicio. Junto con la ex mandataria y actual senadora serán juzgados el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el diputado nacional Andrés Larroque, el dirigente social Luis D' Elía, el ex titular de Quebracho Fernando Esteche, entre otros. También estuvo imputado el ex canciller Héctor Timerman que falleció a fines del año pasado.