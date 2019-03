También reiteró que hace nueve años que no habla con Cristina Kirchner y que, a pesar de ello, no se va a privar de hablarle al votante de Unidad Ciudadana: "No es un problema de candidaturas de culto, no es seguir cualquiera a la derrota. El gobierno fomenta la candidatura de CFK porque sabe que le gana en segunda vuelta. Nosotros tenemos la obligación de construir un nuevo gobierno con diez políticas de estado y una nueva mayoría".