"Esto es como un gran globo que se va a inflando. Si bien puede ser la única opción (en octubre), si no cambian va a reventar y va a ser un desastre", definió Mario Llambías, ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). "Hay mucha decepción en el campo con Macri", se sumó el ex titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi.