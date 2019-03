Desde la Coalición Cívica, incluso, ya avisaron que el bloque no acompañará la votación en particular relacionada con las donaciones privadas. Ni siquiera están dispuestos a apoyar la idea mencionada. A fines del año pasado había sido Elisa Carrió una de las encargadas de vetar la discusión del proyecto: a través de las redes sociales dijo que no estaba dispuesta a acompañar los aportes de empresas.