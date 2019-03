En la manisfestación sobrevoló la idea de una vuelta al poder de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, mencionada por varios de los cinco oradores. "Compañeros, están presos por luchar, por jugárselas por la unidad del campo popular, y nosotros, los que estamos y los que no están, nos comprometemos a que el mejor aporte que podemos hacer es luchar contra la recolonización que pretende Macri, porque el poder económico no tiene Patria. Vienen por el agua, por nuestros recursos, y no lo vamos a permitir, porque hay una clase obrera que sigue resistiendo. Por eso vamos a garantizar un gran frente de unidad para ganar las elecciones", cerró Fabio Ares, uno de los organizadores de la marcha.