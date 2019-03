-¿Qué tiene para ofrecer el kichnerismo a las clases medias y altas en un distrito "rico" donde el discurso de escuela y salud pública tal vez no tiene tanta llegada? El PRO, por ejemplo, habla más de infraestructura, espacio público y transporte.

-Hay un prejuicio de que los sectores populares no gobiernan para todos. Pero no es así. A mí me tocó dirigir Aerolíneas Argentinas e hicimos una gestión que la valoró sobre todo la clase media y alta. Lo mismo queremos hacer en la Ciudad, que se viva mejor, que se viaje mejor. Hay una frase que instalaron como una verdad absoluta de tanto repetirla: "Obra que empieza, obra que se termina". Algunas obras se terminan y eso lo reconocemos, e incluso nosotros la hubiéramos hecho también, por ejemplo el Paseo del Bajo que está en mi plataforma electoral del 2015. Pero hay otras obras que no las empiezan o no las terminan, como las escuelas. Ahí hay una cuestión ideológica: para nosotros la escuela pública es la base de todo, de una sociedad más armónica. Cuando uno genera más igualdad de oportunidades la ciudad se benefician porque puede seleccionar a los mejores. La educación es la base de cualquier gobierno que quiera mejorar la seguridad o la competitividad de su economía. Hoy en la ciudad más rica de la Argentina se quedan 23 mil pibes sin vacantes. Es más, intentaron cerrar escuelas nocturnas.