No es el único espacio que usa el gobierno para predicar las bondades del esquema macrista y ahuyentar el fantasma Cristina Kirchner. También trabaja en ello Marcelo Scaglione, el secretario de Hacienda encargado de que la Argentina ingrese al poderoso club de la OCDE. Este funcionario que suele recorrer todo el espinel de las embajadas de países centrales para informar sobre las acciones de la Argentina para entrar a ese selecto club, siempre debe explicar que el regreso de la ex presidenta no es posible en la Argentina y que sólo el camino que inició Macri será el camino para sacar al país del infierno.