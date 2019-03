En su discurso, Vidal buscó dar aliento: "No podemos bajar los brazos, lo que no significa no reconocer la dificultad del momento; sí, fue mucho más duro de lo que imaginamos, pero también es cierto que después de tres años, si hay un logro que sintetiza el trabajo que hicimos juntos es que hay un ciclo en la Argentina que se está terminando, el de la puesta en escena, de la oscuridad impune, de la cadena nacional, donde cualquier promesa podía quedar incumplida sin costos". "Empieza a nacer una Argentina distinta, que nace con dolor, como todo nacimiento, pero que no busca atajos, haciendo lo que hacen todos los países a los que le va bien", aseguró.