La fiscal Gabriela Baigún requirió que Menem -actual senador nacional- sea condenado a cuatro años de prisión y Cavallo a tres años y nueve meses por el delito de peculado y que se les imponga la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. También solicitó tres años de prisión para Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta, ex integrantes de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales del Ministerio de Economía, y dos años y 10 meses para el ex presidente de la Sociedad Rural Ricardo Agustín de Zavalía. Para otros sietes acusados, un ex secretario de la Sociedad Rural y quienes hicieron la tasación, la fiscal requirió su absolución.