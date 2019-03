Finalmente, la ministra se refirió a Marcelo D'Alessio, el hombre que se presentaba como abogado quedó detenido por extorsión. Aseguró que "el objetivo de la causa es bajarlo a (el fiscal Carlos) Stornelli", y que vio a D'Alessio una sola vez. "Vino al Ministerio a ofrecerse como experto en narcotráfico —contó—. Es una de esas personas que dicen una cosa inteligente pero después algo que no te cierra. Nunca me dio confianza, nunca me pareció una persona seria". Para cerrar, ilustró su posición al recordar que en una oportunidad, un juez le consultó si efectivamente trabajaba en el Ministerio, a lo que ella le contestó que no sólo no lo hacía, sino que "está chapa".