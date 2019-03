Consultado por Infobae, el canciller Faurie sólo atinó a responder: "No sé si la situación de Venezuela es la razón por la que Guterres no confirmó su presencia en Buenos Aires y ello no nos influye. En la agenda de la conferencia no estará el tema Venezuela pero entendemos que nosotros vamos a validar esta discusión entre países si es que alguien quiere hablar de la grave situación por la que transitan los venezolanos acechados por el régimen de Maduro", dijo.