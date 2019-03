"Las autoridades federales arrestaron a 12 ex funcionarios del gobierno y ejecutivos de empresas por cargos relacionados con la corrupción basados ​​en cuadernos manuscritos en los que un ex chofer del gobierno presuntamente hizo una crónica de los pagos en efectivo que entregó a las residencias oficiales y privadas de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner como sobornos para contratos de obras públicas de 2008 a 2015″.