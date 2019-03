La diferencia de 14 puntos entre el gobernador Omar Gutiérrez y el candidato de Unidad Ciudadana Ramón Rioseco resultó ser un duro golpe para el kirchnerismo y para Cristina Kirchner. La ex mandataria se metió de lleno en la campaña, respaldó la fórmula del ex intendente de Cutral Co junto al diputado Darío Martínez y grabó un spot de apoyo en la antesala de la elección. Apoyó con convicción un proyecto que se diluyó en el atardecer del domingo.