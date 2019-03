El ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner -estuvo de 2003 a 2009- comenzó a ser juzgado junto a otras cuatros personas: Graciela Coria,ex presidenta de Belgrano Cargas y esposa del fallecido José Pedraza, ex titular del gremio ferroviario y condenado por el crimen del militante Mariano Ferreyra; el contador Ángel Stafforini; ex vicepresidente del Belgrano Cargas; Luigi Capelli, presidente de SOESA, la empresa que administraba el ferrocarril; y Pedro Ochoa Romero, ex interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.