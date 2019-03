Desde la quinta Los Abrojos, el Presidente siguió con tranquilidad los comicios en la provincia de Neuquén. Desde temprano le habían asegurado que no ganaría Ramón Rioseco, el ex piquetero de los 90 que devino en intendente de Cutral-Có y unió a las distintas facciones del peronismo detrás de su candidatura, lo que podía ser no solo una pésima noticia para los inversores en Vaca Muerta.