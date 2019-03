Desde el Ministerio de Desarrollo Social dijeron a este medio que la idea del Gobierno es reforzar los controles para evitar la superposición de planes, profundizar el cruce mensual de los beneficiarios con diferentes bases de datos para que no tengan otro empleo, aquellos que reciben un programa no tengan un auto de menos de 10 años de antigüedad y no más de una propiedad. Se buscará también reforzar este control con la exigencia de una consulta médica por año.