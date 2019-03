Roberto Lavagna aún no es candidato pero está trabajando para reunir una "fuerza de unidad". Eso, con una prevención: no quiere un armado testimonial. Y con un fantasma: el de una fuerza que no supere el tercer escalón y, en balotaje, se diluya como el plato de votos disputados en los dos lados de la grieta. Ese sería el resumen de la posición del ex ministro, según se deja trascender desde su círculo más cercano. Y en esa línea se anotan su crítica al Gobierno y su malestar sobre las versiones y "operaciones" para exponerlo como cara presentable de la unidad que promueve el kirchnerismo.