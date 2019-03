En el reportaje radial, Solá advirtió que "el peronismo es el que está más capacitado para ordenar políticamente a la Argentina". Y reconoció: "Yo no soy kirchnerista. Soy un peronista que no tiene el peronómetro y reconoce que el kirchnerismo es la facción más importante del peronismo. Por lo tanto, desde el punto de vista político yo no tengo ese prejuicio; por el contrario, tengo un juicio político con Cristina. Debemos estar unidos en la diversidad".