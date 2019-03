Un día antes, en diálogo con Infobae, el mandatario había dicho que "no era primordial" la fecha de las elecciones y que contaba con el apoyo de Mauricio Macri para la decisión que tomara: "Cuento con todo el apoyo presidencial. El me dijo que convoque a elecciones cuando lo vea conveniente. Nunca me puso condicionamientos".