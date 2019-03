"La frustración económica que sienten hoy una gran mayoría de argentinos tiene un origen más profundo que es la incapacidad de la dirigencia política en ponerse de acuerdo. Si no hay discusión interna, si no hay búsqueda de incorporar al que piensa diferente y si no hay una convicción de que el consenso es el único camino, cualquier mejora económica va a ser transitoria", postuló Prat Gay durante una conferencia de prensa del bloque radical.