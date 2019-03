"No votaría a Macri", dijo Barrionuevo, y explicó por qué piensa que el Presidente no buscaría la reelección. "La situación no es lo que podría ser normal para una candidatura presidencial. Estamos padeciendo una situación complicada y no vemos un horizonte que tienda a mejorarla, ni tampoco veo brotes verdes que puedan aparecer".