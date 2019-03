— A ver, el machismo no es un problema del peronismo, yo creo que el machismo es un problema en general. Es una construcción social histórica de nuestro país que se vio pocas veces interpelada como se ha visto interpelada en estos últimos tiempos. Y a mí me parece que el movimiento de mujeres expresa maravillosamente bien esta interpelación. Todos somos sujetos en permanente construcción y deconstrucción y las mujeres también, porque el machismo muchas veces es sostenido y avalado por las propias mujeres que no se animan a interpelarse a sí mismas. Lo que pasa es que el movimiento de mujeres, tributario creo de lo que fueron los maravillosos movimientos, yo reconozco a mi gran admirada Evita que fue para nosotros una bisagra en lo que significó el voto femenino, la participación política, pero también me reconozco y me miro en Simone de Beauvoir y en las mujeres que en los 80 y 90 generaron bisagras, hablemos de Judith Butter, y hablemos de nuestra Rita Segato. Digamos, de todas estas mujeres que nos dijeron muchas cosas, y también nos advirtieron de cuáles iban a ser los riesgos frente a lo que significa la reivindicación de nuestros derechos. Y los riesgos son la no comprensión, esos obstáculos epistemológicos que existen en la sociedad y que tienen que ver con los hombres, vuelvo a repetir, y también con las mujeres. Y el movimiento de mujeres es ruidoso, es alborotado, felizmente alborotado. Y bueno, creo que tienen que encontrar también un cauce y un equilibrio para que se las pueda comprender. Ahí suscribo las palabras de Rita cuando dice: "No nos convirtamos en ese hombre que no queremos", ¿no?