Fueron un par de definiciones. Destacó el "compromiso" del Presidente con las "peleas" dadas por su gobierno, entre ellas la del Fondo del Conurbano. No fue esta última una referencia al pasar: Vidal volvió a presentar la defensa de Buenos Aires como eje de su proyecto. Y parada allí, ratificó que no es un lugar secundario y rechazó la especulación nacional: "No estoy acá para usar la provincia como un trampolín", dijo.