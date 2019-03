"No creo que vaya a parar un docente que recién se inicia y que este año va a ganar $49.200 de bolsillo por una jornada completa. Porque va a perder el día de salario y el presentismo por culpa de un gremio que mutó en un partido político y que le está diciendo que no vaya a trabajar. Yo no lo creo", remarcó con firmeza al ser entrevistado en Radio Mitre.