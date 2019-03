-En este cuatro mandato mío voy a poner todo el esfuerzo para que el Senado siga siendo la casa del respeto. El respeto al que piensa diferente. Si no se respeta, no se puede oir al otro, y no se puede tomar lo que el otro tiene para proponer a fin de hacer acuerdos en busca de un terreno en común con el adversario. Voy a apostar por el respeto, por más que en estos cuatro años de mandato por primera vez el kirchnerismo no apoyó nuestra designación de autoridades de la Cámara Alta. El kirchnerismo en la sesión de designación de autoridades tomó una actitud muy antisistema. Muy de descalificación absoluta de todos los que no son ellos: desde el presidente de la Nación, los que lo acompañamos, de la oposición que no son ellos, de los fiscales y jueces de la Argentina. Lo cual plantearon una suerte de complot para destruir la Argentina. Esto es inaceptable como código de comunicación.