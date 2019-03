El ex ministro pasó a criticar a Macri y Kirchner, al definirlos como figuras que "tienen una vocación por el todo". Dijo que ambos "creen que son los que han sido llamados en determinado momento a gobernar, que pueden ignorar al resto, aún siendo minoritarios" y que al no reconocer que son simplemente la parte de un todo, tienen poca capacidad de diálogo". "No porque no haya habido, pueden hablar pero con poca capacidad de escuchar", consideró.