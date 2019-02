—La Argentina se valida desde la confrontación. El que tiene más prestigio es el que grita más fuerte, y se pelea más con el otro. No hay posibilidad de construir nada si no hay posibilidad de trabajar en equipo, y eso es lo que creo que falta en la Argentina. La crisis nuestra no se remota ni a hace tres años ni a hace 15. Fácil, hace más de 50 años que en la Argentina estamos cayendo cada vez más. Yo quiero cambiar el sistema político, ir a un sistema que blinde las variables para que la Argentina tenga más estabilidad. Por ejemplo, quiero un jefe de Gabinete designado por el Congreso, que obligue a generar gobiernos de coalición, que oficialismo y oposición tengan que acordar políticas públicas, por lo menos cinco. Que la Argentina pueda estabilizarse; si no, no hay salida.