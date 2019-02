-El radicalismo es un partido lleno de matices y de inquietudes, todos quieren ayudar. El Presidente Macri encabeza un gobierno que está encarando transformaciones estructurales postergadas durante décadas y gobernando una coyuntura compleja donde no solo hay que reconstruir la cultura del trabajo sino además procurar que el país produzca los bienes que necesita consumir. No hay otra manera de salir del atraso y la pobreza, al menos nadie ha ofrecido una alternativa satisfactoria. Este camino requiere actitud, fortaleza y confianza en lo que estamos haciendo y el gobierno del Presidente Macri está empeñado en sacar al país de esta situación de atraso con el menor costo social posible. No queremos ver a nuestros jóvenes condenados al fracaso porque no hicimos lo que había que hacer. Para esto nos eligieron.