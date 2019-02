Claudia Guebel, la empleada que denunció a Marino, denunció en su momento que el senador la acosaba por mensajes de WhatsApp y personalmente, y que en una oportunidad le tocó los pechos. "Al mes de empezar a trabajar, comencé a recibir mensajes de WhatsApp a mi celular que conservo actualmente. En esos mensajes me decía: '¿Dónde estás?'. '¿Dónde vivís?'. 'Voy a estar por allá; me doy una vuelta'. 'Preparate, que voy a tu casa'. Me enviaba videos alusivos al sexo", manifestó.